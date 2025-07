Zabpoharat készít a deákos tanuló

A győri Deák-iskola tanulójának, Koller Ábel találmánya, a zabpohár teljes mértékben organikus alapanyagokból készül, előállítása egyszerű, gyors és környezetbarát. A diák kifejezetten úgy tervezte, hogy a zabpohár ellenálljon a különböző hőmérsékletű italoknak: ideális meleg italokhoz, mint a kávé vagy a tea, ugyanakkor hideg frissítők felszolgálására is tökéletesen alkalmas. Emellett elfogyasztva tápláló összetevőinek köszönhetően egy egészséges reggelit is helyettesíthet, így a rohanó hétköznapokon nem csupán praktikus, de energiapótló megoldásként is szolgál.

Zabpohár a diáktól - középen Koller Ábel fiatal feltaláló.

- Az ötlet egy fenntartható jövő megteremtésének gondolatából született, azon belül is a hulladékgazdálkodás és a környezettudatos fogyasztás problémájára fókuszálva. Világszerte naponta emberek milliói fogyasztanak eldobható papírpohárból, amelyek túlnyomó többsége a szeméttelepeken végzi. Ezeknek az egyszer használatos termékeknek a kiváltására alkottuk meg zabpoharunkat – egy innovatív, ehető, fenntartható és praktikus alternatívát - foglalta össze a Kisalföldnek Koller Ábel, a zabból készült pohár feltalálója és kifejlesztője.

- A termékünk különösen jól illeszkedik a mai piaci igényekhez. Egyre több kávézó, pékség és vendéglátóhely törekszik arra, hogy zöld alternatívákat kínáljon vendégeinek. Illetve a fogyasztók részéről is nő az igény a környezetbarát csomagolásokra és termékekre - népszerűsítette a terméket Kollár Ábel, a többes számot pedig az indokolja, az elkészítésben iskolatársai is részt vettek.

Meghódíthatja a világot a győri ehető pohár

Az ötletgazda - aki éppen Portugáliában van szakmai gyakorlaton - úgy fogalmazott: a cél nem csupán egy új termék létrehozása, hanem egy szemléletformáló megoldás elterjesztése: hogy a fogyasztás során ne csupán az élvezeti értéket, hanem a környezeti hatásokat is figyelembe vegyék. Kifejtette: az előállítási költsége darabonként mindössze 180 forint, így gazdaságosan termelhető. A termék még fejlesztésre és kisebb finomításokra szorul, azonban jelenlegi formájában önmagában még nem elegendő a piacra lépéshez.