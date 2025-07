Folytatódik a Véradó Vakáció! Neked ingyen van, másnak az életet jelenti

Kun Szilvia a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének igazgatója portálunknak elmondta, hogy egyre nehezebb megszólítani a véradókat. - A téli beteges időszak után a nyár másik olyan, amikor még nagyobb erőfeszítés önkénteseket találni. Ezért is szervezzük meg immár hét éve a Véradó Vakációt, hiszen a betegségek és az életmentő műtétek nem ismerik a szünidőt. Idén a motorosokkal kezdődött az akció, ami azért is kiemelkedően fontos, mert ez a sportág és szenvedély szintén veszélyeztetett. A közlekedésben nap mint nap látjuk a baleseteket, amelyeknek sokszor sérültjei, áldozatai a kétkeréken közlekedők. Ilyenkor életet menthet a vér - hangsúlyozta.

Vöröskereszt országosan és megyei szinten is szervezi a véradásokat. Fotó: MW

Vöröskereszt fogja össze a Véradó Vakáció önkénteseit

- A véradás a legönzetlenebb támogatás, adományozás, hiszen semmibe sem kerül, másnak viszont az életbenmaradást jelentheti. Rendszeresen szervezünk az év többi napján is véradásokat, valamint a hétköznapokon Győrben, a Magyar utcai Vérellátó Központban is várják az önkénteseket. Az idei Véradó Vakációhoz augusztus végéig lehet csatlakozni, hétfőtől a Búvár SE vesz részt a kampányban. A következő hetekben csatlakozik még a Cutler Fitness Győr, a Győri Sharks, a Győri Audi ETO KC, az Agrofeed UNI Győr és a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány is - sorolta Kun Szilvia.

A kezdeményezéshez és az önkéntes életmentéshez bárki csatlakozhat, akár a nagyvárosokban vagy a kistelepüléseken szervezett véradásokon, akár munkaidő után is, hiszen a legtöbb helyen este 7 óráig várják a véradókat.

Nyáron még inkább szükség van a véradókra, hogy biztosítva legyen a megfelelő mennyiségű vérkészítmény. Fotó: MW

Nem csak másoknak de magunknak is segítünk a véradással

A vármegyei Vöröskereszt vezetője kiemelte azt is, hogy milyen hatással lehetnek az irányított véradások. - Az év 365 napján meg kell teremtenünk a szükséges vérkészítmény mennyiségét, ehhez viszont állandó, rendszeres önkéntesekre van szükségünk. A mai rohanó világban sokaknak megterhelő lehet, hogy véradásokra járjanak, viszont annál nincs jobb érzés, amikor megkapják azt a bizonyos üzenetet, hogy kiszállították a vérét és ezzel megmentette egy embertársa életét. Ráadásul a véradás a véradóra is jótékony hatással van, amellett, hogy képet kap egészségügyi állapotáról, a szervezete is felfrissül - emelte ki.