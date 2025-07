Élmények négy településen - színes programok a Tízforráson – fotók

Hidegség – művészeti zarándokhely a Papkertben

Vasárnap délután Hidegségre is beköszöntött a kultúra: a Papkert különleges helyszínné alakult, ahol megnyílt a Fejér Zoltán emlékkiállítás. A soproni művész munkáiban a múlandóság, az értékek megőrzése és a vidék hagyományainak bemutatása állt középpontban. Rajzai, amelyeket most először mutatnak be a hidegségi Papkert paplakjában, szénceruzával készültek, és egy letűnő világ atmoszféráját idézik meg, a poncichter kultúra, a borosgazdák és a Rábaköz népi hagyományai elevenednek meg bennük. A régi borospincében pedig a művész saját válogatású, Rábaköz–Fertő-táj című színes képsorozata tekinthető meg, különleges fényeffektekkel kiegészítve. Az emlékkiállítás a Tízforrás Fesztivál után is nyitva marad, szeptember végéig várja az érdeklődőket.