Vér, verejték, könnyek – Véleménycikk a bizonyítványokról

A gyerekek szép eredménye mögött rengeteg munka áll: órán figyeltek, otthon házi feladatot írtak, verset tanultak, készültek a következő órákra, és így tovább. Elsősorban természetesen nekik járnak az elismerő szavak. Semmiképpen sem akarom elvenni tőlük a gratulációkat, sokkal inkább a kitűnő bizonyítványuk láthatatlan oldalára szeretnék némi fényt vetíteni.

Forrás: Pixabay

Ezekben a csupa ötös bizonyítványokban benne vannak a munka után házi feladatok felett töprengő szülők, nagytesók és nagyszülők is. És ott vannak az ötösökben azok a pedagógusok, akik a gyerekeket a legjobb tudásuk szerint a legjobb tudásra tanították. Mindannyian kellettek ahhoz, hogy év végén ennyi ötös tarkítsa a bizonyítványokat. Elképesztően sok időt és energiát tettek bele mindannyian.

A beletett munka számít igazán, amit nem lehet számokkal leírni. Sokszor egy kettes mögött is óriási küzdelmek állnak: vér, verejték, könnyek. Matematikából ötösre érettségiztem, kémiából sem panaszkodhattam sosem, de a fizika két vállra fektetett mindig is. Figyeltem, tanultam, készültem, egy időben még külön tanár is próbálta a fejembe verni Einstein és Newton összefüggéseit, de sokszor már annak is örültem, ha éppen hogy csak görbült a dolgozatra írt jegy.

Még előttünk áll a nyári szünet nagy része. Pihenjen, töltődjön minden gyerek, szülő, nagyszülő és pedagógus, gyűjtsön lendületet a tanévre, hogy legyen kedv és energia dolgozni a szép jegyeken.