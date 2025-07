Végzett az első hallgató a Széchenyi István Egyetem és a kínai Jiaxingi Egyetem építőmérnöki kettős képzésén

Az építőmérnöki kettős képzés előkészítése néhány évvel ezelőtt kezdődött a Széchenyi István Egyetem és a kínai Jiaxingi Egyetem együttműködésében. A négyéves program sajátossága, hogy a hallgatók tanulmányaik első felét Kínában, második felét Győrben teljesítik, és olyan diplomát szereznek, amelyet mindkét intézmény elismer. A résztvevőknek nemzetközi környezetben, többféle mérnöki megközelítés mentén nyújtanak korszerű tudást, felkészítve őket a globális szakmai kihívásokra.

Zhang Jingjie kitűnő minősítéssel szerezte meg oklevét. Tanulmányi útját dr. Szép János dékán, a képzés szakmai felelőse a kezdetektől figyelemmel kísérte.

A most végzett kínai hallgató példás szorgalommal és kimagasló teljesítménnyel tett eleget a követelményeknek: szakdolgozatát egy csarnoképületről készítette, összehasonlítva a kínai és az európai tervezési szabványokat, előírásokat. Célja az volt, hogy a megszerzett elméleti ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni tudja, és mindkét ország mérnöki gondolkodásmódját integrálja. Záróvizsgáján jeles eredményt ért el, oklevele pedig kitűnő minősítést kapott. A vizsga minőségét emelte, hogy ahhoz online formában csatlakozott Guoxin Chen, a Jiaxingi Egyetem professzora, ezzel is erősítve a program közös szakmai felügyeletét.

Dr. Szép János, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja kiemelte: a program első végzőse nemcsak egyéni sikert, hanem a képzés nemzetközi értékét is megtestesíti. „Hallgatónk kiváló eredménye azt bizonyítja, hogy a kettős képzés valódi hozzáadott értéket jelent. A program célja pontosan az, hogy ilyen elkötelezett, nemzetközi szemléletű mérnököket képezzünk. A két intézmény együttműködése lehetővé teszi, hogy a fiatalok többféle mérnöki szemléletmóddal ismerkedjenek meg, integrálják azokat” – fogalmazott a dékán.

Zhang Jingjie a tanulmányai során szerzett tapasztalatait különösen hasznosnak ítélte meg, kiemelve a nyitott és támogató környezetet, amelyet a győri egyetem oktatói és társai biztosítottak számára. „A képzés nemcsak szakmai fejlődésben segített, hanem abban is, hogy magabiztosabban mozogjak nemzetközi környezetben. Különösen értékesnek tartottam a gyakorlatközpontú oktatást, a kulturális sokszínűséget és a közösség befogadó légkörét. Tanulmányaimat tovább folytatom ösztöndíjjal Magyarországon, és a jövőben is nemzetközi pályára készülök. Mindenkinek ajánlom a kettős képzést, aki szeretné fejleszteni magát, és új távlatokat kíván nyitni” – emelte ki a hallgató.