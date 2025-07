Megoldhatják a mosonmagyaróvári vasútállomáson a parkolási gondokat, mutatjuk a részleteket

Régóta áldatlan állapotok uralkodnak a mosonmagyaróvári vasútállomás környékén. Már többször is felmerült, hogy a MÁV a Hild teret a helyi önkormányzatnak adná át, mely a terület rendezése keretében P+R parkolót építene ki. Ezt fogalmazta meg a korábbi városvezetés, Árvay István előző polgármester, mint mondta: "Magunk is látjuk, hogy megoldást kellene találni a vasútállomás környezetére, hiszen ez a város egyik kapuja. Az önkormányzat nyitott arra, hogy a területet átvegye, és azon a szükséges fejlesztéseket elvégezze. Már többször kezdeményeztük ezt a MÁV-nál. A Vasutas utcát el kell választani a MÁV területétől, hogy azt lakóutcaként használni lehessen". Az átvétel folyamatát szeretné az új városvezetés is. Ahogy Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester fogalmazott: "A Hild téren mi nyírjuk a füvet, virágokat is szoktunk adni. A parkolást is rendbe szeretnénk tenni, hiszen sokszor alakul ki kaotikus helyzet. Szeretnénk kulturált körülményeket teremteni, hiszen nem mindegy, milyen környezet fogadja az ide érkezőket".

A vasútállomás mellett a Vasutas utcában sokszor alakul ki kaotikus állapot.

Fotó: Kerekes István

A vasútállomás környezetének ügyében Nagy István is közbenjárt

– Az Építési és Közlekedési Minisztériumban jártam épp Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkárnál Mosonmagyaróvár érdekében – osztotta meg a hírt Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője szerdán reggeli videójában.

Mint elmondta, már az előző önkormányzat is kezdeményezte a vasútállomás előtti területnek városi tulajdonba való átadását, hogy ott közcélú használat tudjon kialakulni, és rendeződjön végre az az állapot. Most hogy az új önkormányzat is továbbvitte ezt a szándékot, azért ment el Nagy Bálint államtitkárhoz, hogy kijárja ezt a lehetőséget.

– Azzal a jó hírrel tudok szolgálni, hogy a minisztérium nyitott a várossal való együttműködésre, a MÁV hajlandó a város önkormányzatával együttműködni. Amennyiben kezdeményezik az átvételi szándékot, akkor a MÁV elindítja a területnek a leszabályozását, hiszen meg kell határozni, mely területet adják át – emelte ki az országgyűlési képviselő, aki szerint egy együttműködési megállapodással a város akár napokon belül használatba is veheti és elkezdhetik megvalósítani a céljukat, rendezni a parkolókat.