Több hét után új üveg került az ajtóra a mosonmagyaróvári vasútállomáson – az önkormányzat a parkolási gondokkal is foglalkozna

Áldatlan állapotok a mosonmagyaróvári vasútállomáson címmel írt bejegyzést Szabó Miklós polgármester közösségi oldalára.

A vasútállomás várótermének bejáratánál betört ablakot így pótolták

Fotó: Szabó Miklós

A vasútállomás környezetének rendezését is kezdeményezik

"Hetekkel ezelőtt levélben kértem a MÁV-ot, hogy találjanak a betört ablak helyett kulturáltabb, szégyenkezésre kevesebb okot adó megoldást, egyszerűen bedeszkázták az ablaknyílást. Hetek óta nem válaszolnak. Levelemben egyúttal felajánlottam azt is, amiről már korábban is nyilatkoztunk: a város átvenné az államtól a vasútállomás környezetének rendezését. A furnérlap egyre ocsmányabb a bejárati ajtón, üveg híján. A vasútállomáson és annak környékén áldatlan állapotok uralkodnak." – tette közzé Facebook-oldalán július közepén a városvezető, aki a MÁV-nak május végén írt levelet is mellékelte.

A Kisalföld érdeklődésére Szabó Miklós elmondta: a napokban már azon gondolkodtak, hogy a város megoldja az üvegezést. Csütörtöki látogatásunkkor már láthattuk: pótolták az üveget, ami után a városvezető megerősítette: nem akartak tovább várni, ezért elvégeztették a munkát.

A polgármestert a vasútállomás környezetének rendezéséről is megkérdeztük. Mint elmondta, tavaly ősszel tárgyaltak a MÁV képviselőivel a Hild tér rendezése kapcsán. A MÁV-nak jelezték, mely helyrajzi számú ingatlanokat vennék át.

A mosonmagyaróvári vasútállomás körüli parkolási anomáliákkal is foglalkozik a helyi önkormányzat

Fotó: Kerekes István

– A Hild téren mi nyírjuk a füvet, virágokat is szoktunk adni. A parkolást is rendbe szeretnénk tenni, hiszen sokszor alakul ki kaotikus helyzet. Szeretnénk kulturált körülményeket teremteni, hiszen nem mindegy, milyen környezet fogadja az ide érkezőket – tette hozzá a városvezető.