Mit tegyünk ha vadat gázolunk? - Ezt minden autósnak tudnia kell

Vad-gépjármű ütközésekkel sajnos a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. is gyakran találkozik. Évente 15-20 eset fordul elő átlagosan a Győr-Moson-Sopron Vármegyében található 29.600 hektárnyi vadászterületünkön – írta meg kérdésünkre a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., akiket arról kérdeztünk térségünkben milyen gyakori a vadgázolás. Valamint mit tegyünk, ha elütöttünk egy vadállatot?

A Kisalföldi Erdőgazdaság fotója, amin egy, a közelmúltban történt sajnálatos vadgázolás látható. A felvétel július 11-én, az esti órákban készült, a lakott terület táblától kb. 80 m-re

Forrás: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

Vadgázolás számokban

Elkezdődött az őzek párzási időszaka, ilyenkor még a szokásosnál is óvatosabban kell vezetni a külterületeken, mert az állatok szokatlan időpontokban, akár nappal is megjelennek az utakon.

A 2025-2026-os vadászati évben eddig 7 esetnél járunk, de ez még biztosan változni fog a későbbiekben. Némiképp árnyalja a helyzetet, hogy a vasúti szerelvényekkel történő ütközések is ide sorolandók, ami az összes esetnek nagyjából a 20%-át teszi ki és ami elsősorban a gönyűi területünket érinti, hiszen a Győr-Budapest vasútvonal teljes egészében kettészeli azt - Hangsúlyozta a Kisalföldi Erdőgazdaság.

Az erdő és az út

A nálunk fellelhető valamennyi nagyvad fajt érinti a probléma: a gímszarvast, a vaddisznót és az őzet egyformán, korra, nemre való tekintet nélkül. Emellett az egyéb vadfajok is érintettek: a fácán, a mezei nyúl, a róka, a borz gyakran esnek az autók kerekeinek áldozatául, és sokszor ők is tudnak anyagi károkat okozni egy-egy szerencsétlenebb kimenetelű találkozás alkalmával. Sajnos az élettevékenységükhöz tartozó helyváltoztatás során ezek az állatok a közutakat is keresztezik, ami gyakran jár negatív következményekkel.

Ugyanakkor nem árt, ha szem előtt tartjuk az elhíresült mondást, miszerint nem a szarvas megy át az úton, hanem az út megy át az erdőn!

Így előzhetjük meg a bajt

Általában, amikor nem lakott területen közlekedünk, számítanunk kell arra, hogy vad jelenik meg az úton, és ezért hirtelen fékeznünk kell. A vad rejtő színezete nem könnyíti meg, hogy idejében észrevegyük őket, viszont a szemeik visszatükrözik az autó lámpájának a fényét, ezeket nagyobb távolságból is észlelni lehet.