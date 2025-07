Egyedülálló kilátás és sportélmény a város felett - kosárlabdapálya a tetőn

A tető kialakítása több évtizedes tervek és fejlesztések eredménye, amelyek még a vállalat alapítói, Dr. Szilágyi László és Dr. Fodor Zsuzsanna elképzelései alapján születtek azzal a céllal, hogy a szálloda egy multifunkciós központként szolgáljon mind a vendégek, mind a helyi lakosok számára. Eredetileg egy teniszpálya kialakítása is szerepelt a tervek között, bár az épület méretei végül nem tették lehetővé a teljes méretű pálya megvalósítását, a tervezett sportfunkció ötlete nem veszett el.

A tetőteraszról páratlan kilátás nyílik a történelmi belvárosra Fotó: Varga Henrietta

Kosárlabdapálya a tetőn

A teniszpálya helyett a tetőtér sokáig félkészen, kihasználatlanul állt – egészen a legutóbbi felújításig a 2010-es évek elején. Ekkor új értelmet nyert. Ledeszkázták, lepadlózták, és egy tágas napozóteraszt alakítottak ki rajta, amely egy kilátóval is kiegészült. Innen szinte az egész várost belátni, a Várkerülettől kezdve a belvárosi utcákig. A látvány önmagáért beszél.

A szálloda tetejéről szinte az egész várost be lehet látni Fotó: Varga Henrietta

A tetőn jelenleg több funkcionális tér is található: a napozóterasz mellett éppen felújítás alatt áll egy grillterasz is, melynek műfüves borítása kellemes hangulatot kölcsönöz majd a térnek. Emellett egy szabadtéri sportpálya is helyet kapott a tetőn – kosárlabdapalánkokkal felszerelve –, amely igazi kuriózumnak számít hazánkban. Bár Amerikában nem ritka az ilyen megoldás, itthon még mindig szokatlannak számít, hogy egy szálloda tetején sportolási lehetőség is legyen.

Igazi kuriózum Sopronban a város feletti kosárlabdapálya, Szilágyi Pál, a hotel igazgatója maga is használja időnként Fotó: Varga Henrietta

A pálya jelenleg kizárólag a szállóvendégek számára látogatható, ami nem véletlen. A korábbi években sajnos többször előfordult, hogy olyan személyek is feljöttek, akik figyelmen kívül hagyták a szabályokat és nemcsak a sport miatt jöttek fel a tetőre, hanem eldobálva a csikkeket, dohányoztak is. Miután a tetőszerkezet eredeti része százéves fából készült, ez jelentős tűzveszélyt jelentett, így a biztonság érdekében kénytelenek voltunk szigorítani a belépési szabályokat

- osztotta meg lapunkkal dr. Szilágyi Pál, a Pannonia Hotel igazgatója.

A vendégek visszajelzései azonban rendkívül pozitívak. A sportosabbak, akik a szabadtéri mozgást részesítik előnyben, kifejezetten kedvelik a tetőpályát, ahol gyakran jógaórákat is tartanak. A szálloda egyébként egy teljesen felszerelt fitneszteremmel és egy nemrég megújult wellness részleggel is rendelkezik, így mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb kikapcsolódási formát.