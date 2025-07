Szlovák, magyar és német nemzetiségűek együtt főztek Rajkán - XXL galéria

Mint elmondta, jelenleg a szlovák határ melletti település lakossága mintegy nyolcezer, ennek a harmada magyar. A faluvezető tapasztalatai szerint sok szlovák igyekszik beilleszkedni a település vérkeringésébe. A mostani alkalommal is több szlovák kavargatott, de indultak vegyes csapatok is. Egyébként gutori vendégek is ellátogattak a rendezvényre Rajka felvidéki testvértelepüléséről.

A délutánon első ízben ügyességi versenyeket is szerveztek, melyen a főzőcsapatok is indulhattak.

– Délutántól estig helyi tánccsoportok szórakoztatnak a Gazdász Néptánccsoport és a dunaszigeti mazsorettek mellett. A köszöntő és díjak átadását követően a Balance Band, továbbá MC Hawer és Tekknő lép színpadra, amit hajnal 2-ig diszkó követ – fűzte hozzá a faluvezető.