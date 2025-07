Szívmelengető üzenetek fogadták a járókelőket Sopronban - fotók

A város lakói szokatlan, ám annál meghatóbb meglepetéssel találkozhattak: kedves, bátorító üzenetek fogadták a járókelőket, amelyek célja nem volt más, mint egy kis örömöt csempészni a mindennapokba.

Kedves üzenet a betonon Fotó: Czakó Hajnalka

Az egyszerű, de szeretetteljes sorok – mint például a „Legyen szép napod!”, vagy „Mosolyogj, és a világ is visszamosolyog Rád!” – meglepetésként érték a siető embereket, mégis sokaknál megállásra és elgondolkodásra késztettek. A kezdeményezés egyértelmű üzenete: egy kis odafigyeléssel is sokat tehetünk egymásért. Bár nem tudni, ki áll a szívet melengető ötlet mögött, a város lakói hálásak érte, hiszen ezek az apró figyelmességek is képesek fényt vinni a hétköznapok szürkeségébe.

Fotó: Czakó Hajnalka

Fotó: Czakó Hajnalka