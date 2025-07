A hét embere, a Szent László díjazott Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa - podcast

Az elmúlt évben jubileumi kenyér készült a pannonhalmi Szent Márton-bazilika újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulójára. A Pannonhalmi Főapátság és a Pedró pékség közös munkájának eredményeként megszülető Pannonhalmi Bazilika800 kenyér jótékony célokat is szolgál. Az eladásából befolyó összeg egy részét a Pannonhalmi Főapátság Karitász Szervezetének tevékenységére fordítják.

– Mi a motivációja az új kenyerek készítésekor, illetve ezekben a közösségi szerepvállalásokon?

– Nagyon egyszerű a motivációm. Az isteni szeretet, a reggeli imám, ahogy indul egy reggelem, de a templom lelke is hatalmas erőt tud adni, mint ahogy a nemzeti zászlónk, és a magyar jelképeink. Motivál a családom, amibe én beleértem a munkatársaimat és a fogyasztóinkat is. Ezek nem csak motiválnak de nagy erőt is adnak.

Vajda Péter Szent László kenyeret hozott ajándékba a Kisalföld podcast beszélgetésére.

Fotó: Molcsányi Máté

– Nem csak pékáruval gondoskodik a családjáról, a környezetéről. Hogyan segíti szülőföldjét?

– Most már alpolgármesterként segítem szülőfalumat, Sokorópátkát. Minden hétfőn a polgármesterrel arról beszélünk, mivel lehet jobbá tenni a falut. Alakítottam egy nemzeti egyesületet, ami kinőtte magát, immár 23 településre hat, segíti az összefogást a sokorói dombvidéken. Ennek az összefogásnak az eredményeként megépült a Sokoró kapuja, a világ legnagyobb székely kapuja. Mellette elkészült már egy park egy kápolnával, haranggal, és egy Trianon emlékmű.

Példát szerettünk volna mutatni, hogy van értelme egymást átölelve összefogni, hogy minél szebb legyen a környezetünk, minél szebb legyen a világ!

Hallgassa meg podcast adásunk is: