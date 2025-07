Arannyá vált a kitartó munka Szanyban, kiváló minősítést kapott a Szent Anna kórus Keszthelyen

Nagy sikert ért el a közelmúltban a szanyi Szent Anna kórus. Keszthelyen, az ország legnagyobb amatőr kórusfesztiválján, a Keszthelyi Dalünnepen szerepelt a csoport. Harmadik alkalommal vett részt a Szent Anna kórus a rendezvényen, melyen a fellépők minősítő értékelést is kapnak bemutatkozásukról. A fesztivál célja a közös éneklés, de lehetőség adnak arra is, hogy a karnagyok kórusszakemberek véleményét és tanácsait is meghallgassák.

Keszthelyen kapott arany minősítést a szanyi Szent Anna kórus. Fotó: Gál Sándor

Szent Anna kórus sikere

A szanyiak is kérték minősítésüket és a szakemberek úgy vélték, a Szent Anna kórus rászolgált az arany minősítésre. Varga Benedek karnagy elmondta: köszönet illet mindenkit, aki vállalta a hosszú hónapokon át tartó felkészülést és azokat is, akik bármilyen módon segítették munkájukat.

A kórus most a hétvégi szanyi búcsúra, az ünnepi szentmisékre készül. Énekükkel a szombat esti nyolcas, illetve a vasárnap délelőtt tíz órakor kezdődő szentmiséken is szolgálnak a Szent Anna-kápolnánál. Július 26-án, szombaton, délután öt órától a szervezésükben egy orgonahangverseny is lesz a szanyi templomban. Egy pályázat teszi lehetővé, hogy a helyiek Mali Katalin orgonaművész játékában gyönyörködhessenek.

A kórus továbbra is várja soraiba a jó hangú, énekelni szerető férfiakat és hölgyeket. Részletek a kórus közösségi oldalán.