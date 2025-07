Megvan mikor nyit a Szamárfarm - Remek családi programmal készülnek

Örömteli hírt tett közzé az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány. Augusztus közepén megnyitja kapuit a szamárfarm. Néhány érdeklődőnek már korábban is megmutatták az új Győr-Moson-Sopron vármegyei helyet. Sőt a Kisalföld munkatársai is jártak már náluk. Most viszont nagy ünnepséggel várnak mindenkit.

Örömteli hír. Augusztus közepén nyit a szamárfarm. Az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány rengeteg programmal és termesztésen csacsi simogatással várja a látogatókat.

Forrás: Ott vagyunk már? Facebook



Megnyitja kapuit a szamárfarm

Egy éve augusztus 10-én ért célba Koszonits Patrik Fülessel és Fannival. Már az elinduláskor az volt az álom, hogy létrehozzanak egy szamárrezervátumot, ahol a méltatlan körülmények közül kimentett vagy elhozott szamarakat gondozzák majd.

Egy év alatt az álomból valóság lett és augusztus 16-án ingyenes megnyitó keretében hivatalosan is látogatható lesz a szamárfarm.

– 14 órától lehet majd jönni, egy rövid megnyitó után pedig előadásokkal, zenével, családi programokkal várjuk az érdeklődőket. Bemutatjuk az alapítvány működését és a nálunk lévő szamarakat, akiket természetesen meg lehet majd simogatni és etetni – mondta el Patrik, aki családjával jelenleg is nagy munkában van, hogy a lehető legszebb arcát mutassa majd a farm. A család egy régi használaton kívüli épületet vásárolt meg Himod és Kisfalud között, felújítva új életet lehelnek bele.

Patrik és családja ingyenes rendezvény keretében nyitja meg a farmot, ahol zene, előadások és családi programok várják a látogatókat.

Rendszeres látogathatóság

– A megnyitót követően havonta legalább egy alkalommal szeretnénk majd nyílt napokat tartani, amikor programokkal várjuk a látogatókat, de ha van rá igény, akár havi két alkalmat is örömmel megszervezünk. A megnyitóra minden állat meg fog érkezni, egyedül Vagány marad még Ásotthalmon, mert még gyógyulnia kell.

Feljelentették a megmentőket

A készülődést sajnos némiképp beárnyékolja, hogy valaki név nélkül feljelentette az alapítványt. Patrikék döbbenten állnak a történtek előtt, rosszindulatú kommentek már érkeztek a posztjaik alá, sőt közösségi oldaluk elérhetőségét is nehezítette, hogy valaki csalóként jelentette be őket. A feljelentésben azonban „nem megfelelő állattartással” vádolják őket.

Patrik és családja az elmúlt egy évben energiát és erőforrásokat nem kímélve, adományokból és saját költségükön mentették és gyógyították a szamarakat. Úgy tűnt, a megnyitóval minden egyenesbe jön, valaki viszont név nélkül feljelentést tett.

Forrás: Ott vagyunk már? Facebook

–Beszéltünk más állatvédő szervezetekkel, ők megnyugtattak, hogy sajnálatos, de nem egyedi eset a miénk, más szervezeteket is rendszeresen feljelentenek teljesen alaptalanul. Az ügy kapcsán természetesen egyeztettünk az ÁNTSZ állategészségügyi munkatársával. A hivatalban rendkívül segítőkészek és korrektek voltak, átbeszéltük mire van szükség a hivatalos szabályozás szerint.

Az esőbeállóval most készültünk el, három hektár legelőjük van az állatoknak. a téli takarmányt is megvásároltuk és az orvosi papírok is megvannak.

Tehát minden rendben van. Mostantól a támogató visszajelzésekre szeretnénk fókuszálni és arra, hogy minél több állatnak segíthessünk.

A megnyitó részletes programját az alapítvány Facebook oldalán az alábbi posztban olvashatják.