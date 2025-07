A tolvajok kedvenc évszaka a nyár - Tippek, hogy ne te legyél a következő áldozat

Július elején az Aranyparton napozás közben lopták el egy lakos kézitáskáját. Az anyagi kár jelentős, 320 ezer forint volt, mivel értéktárgyakat és készpénzt is elvitt a tolvaj. Arról nem is beszélve, hogy a táskában voltak a sértett iratai is, amelyeket mind pótolni kell. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint, sajnos nem példa nélküli az eset. A strandolás, a fürdőzés, napozás és a jó beszélgetések könnyen elvonják az ember figyelmét. Ráadásul egy zsúfolt strandon nem feltűnő, ha valaki egy táskában kotorászik, vagy egyszerűen csak felkapja azt a szék támlájáról és elsétál.

A strandolás gyorsan drámai fordulatot vehet, ha a vízből kijövet arra eszmélünk, hogy minden értékünket ellopták.

Fotó: Csapó Balázs

Biztonságos strandolás

A legendákkal ellentétben a törölközővel letakart holmi nem válik láthatatlanná, szóval a hatóságok arra kérik a fürdőzőket, mellőzék a törölköző széf használatát és a lehető legkevesebb értéket vigyék magukkal a strandra. Amit pedig muszáj magukkal vinni, azt zárják értékmegőrzőbe, amennyiben erre lehetőség van. Ha pedig nagyobb társasággal érkezünk fürdőzni szintén jó megoldás, valaki mindig a csomagoknál marad és figyeljen a holmikra.

A fürdők és a strandok parkolóiban hagyott autók szintén felkelthetik a tolvajok figyelmét. Elsősorban az olyan járművekre vadásznak, amelyek a biztos zsákmány ígéretével kecsegtetnek, tehát a tulajdonos látható helyen hagyott bennük elektronikai eszközöket vagy táskákat.

A hiedelmekkel ellentétben a törököző nem láthatatlanná tévő takaró. A tolvaj egyelten mozdulattal felkaphatja a táskánkat és tovatűnhet értékeinkkel.

Fotó: Csapó Balázs

Otthonunkra is vigyázzunk!

Ha hosszabb nyaralásra indulunk, figyeljünk arra, hogy a ház körül ne maradjanak szem előtt értékek. Egy napok óta mozdulatlanul álló kerékpár vagy elektromos roller, nagy csábítást jelent a tolvajoknak. A legjobb, ha ilyenkor megkérünk egy megbízható szomszédot, barátot vagy rokont, hogy távollétünkben ürítse a postaládánkat, időnként húzzák fel vagy engedjék lejjebb a redőnyt. Ennek az a célja, hogy a lakás lakottnak tűnjön. A nyílászárókat mindig csukjuk be. Ne becsüljük alá a betörőket, egy bukóra állított fürdőszoba ablakot is be lehet nyomni. Legfontosabb értékeinkről pedig vezessünk leltárt. Elektronikai cikkeink márkáját és azonosító számát írjuk fel, az ékszerekről és egyéb értéktárgyakról pedig készítsünk fotókat. Így, ha megtörténik a baj, nagyobb annak a valószínűsége, hogy az eltulajdonított tárgyak visszakerülnek a jogos tulajdonoshoz.