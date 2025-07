Strandok Éjszakája: Felejthetetlen szórakozás várt a fürdőzőkre - fotók

Péntek este ismét benépesült a mosonmagyaróvári termálfürdő, hiszen a Strandok Éjszakája keretében különleges programmal készültek a vendégeknek. A kapukat este 8 órakor nyitották meg, és onnantól egészen hajnalig tartott a nyári fergeteges hangulat.

A Strandok Éjszakáján Lajsz András, a Guinness-rekorder mixer keverte az italokat, Dj Roland P, a PureBeat, Mihályfi Luca és Dj Conaty is hozzájárult a jó hangulathoz.

Fotó: Kerekes István

Strandok Éjszakája: különleges koktélokkal és zenével

A Strandok Éjszakáját minden bizonnyal befolyásolta az érkező hidegfront, hiszen a tavalyinál kevesebben érkeztek a mosonmagyaróvári fürdőbe, mely egy év alatt is sok változáson ment keresztül. Legutóbbi látogatásunk óta is rengeteg látványelemmel bővült, melyek a dzsungel hangulatát idézik. A hely is tágasabb lett.

A pénteki rendezvényen a fő medencetér zenéért felelős rezidense Dj Roland P volt, akinek pultját 21 órától a népszerű PureBeat, majd 23 órától Mihályfi Luca vette át, hogy fokozzák az est lüktetését. A stílusos zenei válogatások garantálták, hogy a táncolni vágyók sem maradtak élmények nélkül.