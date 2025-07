Egy családi álom íze - szívük, lelkük a sörben

Termékfilozófiánk az egyszerűbb, klasszikus sörtípusokra épül. Ezek állnak közel a szívünkhöz, és ezekben tudjuk leginkább megmutatni a sörfőzéshez való viszonyunkat. Jelenleg öt különböző sört kínálunk: az amerikai IPA-t, az ír vöröst, a bajor lágert (Münchner Helles),a Blonde Ale-t, valamint a búzasört, amely az idei hegykői 1 Csepp Fesztiválon mutatkozott be. A sörkülönlegességek mellett készítünk sörkoktélokat és sörpárlatot is, ezzel is színesítve kínálatunkat.