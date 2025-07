Gyorshajtót fogtak Burgenlandban, sok járművet foglaltak le március óta

Az A4-es autópálya Miklóshalma (Nickelsdorf) felé vezető szakasza a gyorshajtók kedvelt helyszíne, ahol a sebességkorlátozás fokozatosan 130-ról 100-ra, majd 80-ra, végül 60 kilométer/órára csökken - írja cikkében a volksgruppen.orf.at. Az osztrák rendőrség ezen a szakaszon sokszor regisztrál sebességtúllépéseket: - Mindkét irányban folyamatosan rendkívül magas sebességeket mérünk. Július 23-án már nyolc járművet ideiglenesen lefoglaltunk az A4-es autópályán ezen a szakaszon - mondta el Andreas Stipsits, a tartományi közlekedési osztály vezetője.

A rendőrség az A4-es autópálya Miklóshalma (Nickelsdorf) felé vezető szakaszán sokszor regisztrál sebességtúllépéseket. Fotó: volksgruppen.orf.at.

Sebességtúllépés az A4-es autópályán

Az A4-es autópályán történt járműlefoglalások mellett idén további két autót az Eisenstadt/Kismarton-Umgebung kerületben is lefoglaltak. Összesen így már tíz járművet foglaltak le a rendőrök, ezek közül egyet már árverésre is bocsátottak. A törvény tavaly márciusi hatálybalépésétől az év végéig összesen 15 autót vontak ki a forgalomból. A gyorshajtók elfogására speciális, több, mint 300 lóerős civil járműveket is bevetnek, amiket a Belügyminisztérium szerzett be azért, hogy „felvehessék a harcot" az úgynevezett „roadrunner-szcénával" - tette hozzá Stipsits.

Akkor foglalják le ideiglenesen a járművet, ha a sebességtúllépés 60 kilométer/óránál nagyobb a városi területen, illetve 70 kilométer/óránál a vidéki utakon. Fotó: volksgruppen.orf.at.

Nem csak a száguldozók jogsiját vehetik el

A rendőrség szerint a sofőrök figyelmetlen viselkedésükről ismertek. - Látjuk, hogy milyen tolakodóan nyomulnak. Ez sok autóst idegesít, és veszélyes reakciókhoz vezethet - mondta Stipsits.

A jármű ideiglenes lefoglalására akkor kerül sor, ha a sebességtúllépés 60 kilométer/óránál nagyobb a városi területen, illetve 70 kilométer/óránál a vidéki utakon. Ezt követően a hatóság ellenőrzi, hogy a vezető az elmúlt négy évben már elkövetett-e hasonló bűncselekményt. Ha nem, akkor a járművet visszaadják. Más a helyzet a különösen súlyos szabálysértések esetén: aki városi területen 80 kilométer/óránál, vagy városon kívül 90 kilométer/óránál többel haladja meg a megengedett sebességhatárt, az biztosan elveszíti az autóját.

A sebességtúllépők száma és a kiszabott bírságok összege az előző évben lényegében változatlan maradt. Szembetűnő azonban a sebességtúllépések miatt benyújtott feljelentések számának emelkedése 15 000-ről körülbelül 25 000-re.