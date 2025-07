Ismerjék meg Mosonmagyaróvár új rendőrkapitányát

A közlekedés a nagy kihívás

Ugyan még csak három hete vette át az irányítást, megállapította, hogy a közbiztonsággal ugyan nincs nagy gond, a közlekedéssel annál inkább. Célja, hogy továbbra is nagyobb figyelmet fordítsanak az ittas vagy a bódult állapotban való vezetésre, a kapcsolati erőszakra, hogy a polgárok lássák, hogy a rendőrség értük van.

– Kiemelt számomra, hogy találkozzak személyesen is a térség településeinek vezetőivel. Fontos továbbá a polgárőr egyesületekkel való jó kapcsolattartás, akár új egyesületek létrehozását is segíteni. A városi rendészettel is jó az együttműködés. Szeretnénk, ha a városi kamerarendszer is tovább fejlődne – sorolta dr. Timsina István.