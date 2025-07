Ha így paníroz, csábító lesz a bunda – Fogadja meg a fiatal győri szakács tippjeit - fotók, videó

Az Intersparban évek óta kínálta ételeit a Peter’s Kávézó és Étterem, a tulajdonosok nemrég gondoltak egyet és csavartak a koncepción: így született meg a főként magyaros ízekben utazó Ebédlő. A július 11-i újranyitás alkalmából féláras kedvezményt hirdettek, a kedvező összegek és a finom illatok csábították az üres gyomrokat. Akadt, aki olyan elképesztő mennyiségű ételt vásárolt, hogy bevásárlókocsival tolta el az autójáig. A rekord tizenhét adag rántott hús volt hasábburgonyával.

A rántott hús mindig jó választás, itt éppen Horváthné Babai Lili teszi tányérra az Ebédlőben.

Fotó: Csapó Balázs

– Az elmúlt hétvégén naponta elfogyott nyolc-kilenc kilogramm rizs, ráadásul nyersen mérve, amikor még nem szívta meg magát vízzel. Karajból és csirkemellből pedig harminc-harminc kilogrammot paníroztunk be – számolt be Horváth Dávid, hozzátéve, hogy minden nap teljesen elfogy az árukészlet, reggelente a nagykerben kezdenek. – Nem szeretem túlgondolni, mindig azt főzöm, amihez éppen kedvem van. A mai menüt például tegnap este hétkor találtam ki – árulta el a fiatal szakács, ami nemcsak azért jó, mert mindig kedve szerint főz a birodalmában, hanem extrafriss minden hozzávaló. – Azt szeretem, ha valaki jól lakik, ízlik neki a főztöm, és legközelebb is találkozunk.

Benéztünk az Ebédlő kulisszái mögé, kattintson a videóra:

Ez a kiváló rántott hús titka

Adódik a kérdés, mit üzen a fiatal, de rutinos szakács a családra főző háziasszonyoknak, házias uraknak, ha panírozásra adják a fejüket.

– Sokszor látom, hogy pici tálakban készül a bunda, de ez nem jó módszer – véli Horváth Dávid, az Ebédlő szakácsa. – Minél nagyobb, öblösebb a lisztes, tojásos és zsemlemorzsás tál, annál könnyebb dolgunk lesz. Egyszerűbben dolgozhatunk így, és egyenletesebb lesz a bunda is. A másik nagyon fontos mozzanat, hogy időnként szitáljuk át a lisztet és a zsemlemorzsát, így megelőzhetjük a csomókat a bundán. Aranybarnára akkor sül a rántott hús, ha nem túl meleg az olaj. Ezt soha nem ellenőrzöm hőmérővel, hallani lehet a forró olajba érkező hús sercegéséből – adott tippet a séf, bár ehhez meg kell sütni jó pár adagot otthon, mire rááll a fülünk.

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós képgalériáját az Ebédlőről!