Elkészült a rábaszentandrási főutca új burkolata, a Magyar Falu Programban újították fel

Rábaszentandrás főutcáján -amely átszeli a települést- a burkolat állapota az évtizedek alatt igencsak leromlott. A helyi önkormányzat kereste a forrást és a lehetőségeket, de a felújítás elmaradt. Most a Magyar Falu Programban sikerült rendbe tetetni és új aszfaltcsíkot húzni. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Programért felelős kormánybiztos közösségi oldalán kijelentette, hogy "Rábaszentandráson befejeződött az útfelújítás. Folytatjuk, Rábaköz és Sokoróalja!" A kisalfold.hu érdeklődésére kiderült, hogy Gyopáros Alpár hamarosan tájékoztatást ad a további felújításokról, az érintett szakaszokról.

A Magyar Falu Programban újították fel Rábaszentandrás főutcáját. A helyiek nagyon várták már a beruházást. Fotó: Gyopáros Alpár közösségi oldala/Véghelyi Patrik

Útfelújítás Rábaszentandráson

A rábaszentandrásiak természetesen örömmel vették az útfelújítást. Véleményüket Gasztonyi György polgármester tolmácsolta.

– Nagyon régóta vártunk már a fejlesztésre, hiszen az elmúlt évtizedekben mindig csak toldották, foltozták a burkolatot. Most megnyugodtunk és köszönjük, hogy elkészült. Nagy a forgalom a falunk keresztül, sok személyautó is jár erre, illetve most a mezőgazdasági járművek is aktívan használják. De a helyi cégek beszállítói és partnerei is gyakran jönnek a faluba. A gyerekek örömmel rolleroznak rajta, eddig ezt nem tehették meg, mert balesetveszélyes volt-mondta Gasztonyi György.

A polgármester hozzátette: szeretnének egy ünnepélyes átadást is tartani, amihez "a hordók már készen állnak". Úgy tervezik, hogy a nemrégen felújított iskolaépülettel együtt adják majd át. Utóbbi beruházás is a Magyar Falu Program támogatásával készült el. Az épületben a civil szervezetek működnek.