Felvételi csúcs és új esélyek – Rekordszámú jelentkező a Soproni Egyetemen, indul a pótfelvételi időszak

A figyelemre méltó eredmény újabb bizonyítéka annak, hogy a természet iránt elkötelezett, innovatív és magas színvonalú felsőoktatási intézményként a Soproni Egyetem egyre meghatározóbb szerepet tölt be a hazai felsőoktatásban.

A most zajló pótfelvételi eljárásban több szakon hirdetett felvételt a Soproni Egyetem. Fotó: Kisalföld archív

Indul a pótfelvételi a Soproni Egyetemen is

– A tavalyi kiemelkedő számokat is túlszárnyalva, több mint 11 százalékkal nőtt az idei felvettek száma – emelte ki Dr. Pásztor Enikő, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese. Hozzátette: a növekedés hátterében egy elhivatott szakmai közösség összehangolt munkája, a hallgatói elégedettség, valamint a tudatosan felépített beiskolázási kampány áll.

Mindezek eredményeként az egyetem elnyerte Az Év Egyeteme címet a „sikeres felvételi kampányok” kategóriában.

A legnépszerűbb szakok közé továbbra is a pedagógusképzések tartoznak: rekordszámú elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a Benedek Elek Pedagógiai Karon, nemcsak Sopronban, hanem Tatán is. Emellett töretlen az érdeklődés az egyetem unikális képzései – például az erdőmérnöki, faipari, vadgazda mérnöki szakok – iránt is. Az idei évtől az Erdőmérnöki Karon három angol nyelvű szak is elindul, tovább erősítve a nemzetközi nyitottságot. A gazdaságtudományi képzési területen, a minisztériummal folytatott sikeres egyeztetéseknek köszönhetően, az államilag támogatott helyek száma is a vártnál jóval kedvezőbb lett.

Azok számára, akik az általános felvételiről lemaradtak, vagy nem nyertek felvételt egyik választott szakjukra sem, augusztus 7 -ig lehetőségük van a pótfelvételire. A jelentkezés kizárólag egy szakra történhet, és kizárólag azok vehetnek részt benne, akik az általános felvételin nem nyertek felvételt vagy egyáltalán nem jelentkeztek.

Az idei év különlegessége, hogy a pótfelvételi keretében több államilag finanszírozott helyet is meghirdethet a Soproni Egyetem, ami kiemelkedő lehetőséget teremt a jelentkezők számára.

Fotó: Kisalföld archív

Államilag támogatott képzések a pótfelvételin:

Agrár képzések: erdőmérnök, vadgazda, földmérő-földrendező, természetvédelmi mérnök.

Informatika: gazdaságinformatikus.

Műszaki területek: ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember, faipari mérnök.

Sporttudomány: rekreáció és életmód, sportszervezés.

Pedagógusképzések: nemzetiségi (német) óvodapedagógus.

Önköltséges formában elérhető szakok:

Pedagógusképzés: gyógypedagógia, csecsemő- és kisgyermeknevelő (nappali tagozat)

Társadalomtudomány: kommunikáció és médiatudomány, szociálpedagógia

Gazdaságtudomány: alap- és mesterképzések

A ponthatárokat 2025. augusztus 27-én hozzák nyilvánosságra. A jelentkezőknek javasolt folyamatosan figyelemmel kísérniük a www.felvi.hu weboldalt a legfrissebb információkért.

A Soproni Egyetem különösen fontosnak tartja, hogy az egyetemi tanulmányok megkezdése ne anyagi akadályokon múljon. A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar önköltséges hallgatói a bejutási pontszámuk alapján extra ösztöndíjban részesülhetnek, ezzel is támogatva a tanulni vágyó fiatalokat.