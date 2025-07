Nem vettek fel? - Minden amit a pótfelvételiről tudni kell

Számos szakon a rendkívül magas ponthatárok vagy többszörös túljelentkezés miatt rendkívül kiélezett a verseny. Az eduline összesítése szerint a több olyan szak is van, ahova a jelentkezők alig 28-35 százaléka kerül be. Térségünk két egyetemén is több rendkívül népszerű szak van. Ha valaki rosszul mérte fel a pontjait, vagy idén kiugróan magas lett az álomszak ponthatára még mindig van lehetősége arra, hogy szeptemberben egyetemistaként kezdhesse a tanévet. Erre találták ki a pótfelvételit.

Nem kell kétségbe esni! Tavaly a Széchenyi István Egyetem 78 képzésére lehetett még jelentkezni a pótfelvételi keretében.

Pótfelvételi 2025

Nem kell kétségbeesni annak, aki nem kapta meg a vágyott SMS-t a felvételi ponthirdetés után. Tavaly csak a Széchenyi István Egyetemen 78 szakra lehetett jelentkezni a pótfelvételi keretében. A 2025-ös pótfelvételi kezdő dátumát még ugyan nem elérhető, általában a ponthatár hirdetés utáni napokban július végén, augusztus elején kezdődik majd a jelentkezés. A pontokat pedig augusztus utolsó napjaiban fogják kihirdetni.

Kik jelentkeznetek?

Fontos észben tartani, hogy a pótfelvételi eljárásban csak azok adhatják le jelentkezésüket, akiket egyik általuk megjelölt szakra sem vettek fel. Tehát ha a normál eljárásba sikeresen felvételizett a leendő hallgató, de nem a szívének legkedvesebb szakra került be, akkor a pótfelvételi keretében, már nem próbálkozhat máshol. Nekik legalább a keresztfélévig, februárig, de lehet hogy jövő nyárig kell várniuk az új jelentkezéssel.

Az egyetemek a pótfelvételin kevesebb, többségében önköltséges képzéseket hirdetnek meg. Államilag támogatott helyek akkor kerülnek csak be a listába, ha azokat az általános felvételi eljárás során nem sikerült feltölteni.

Nagyon fontos, hogy most már csak egy egyetem egyetlen szakát jelölhetik meg a felvételizők.

A pótfelvételi jelentkezésre ugyanúgy az E-felvételi rendszerben van lehetőség, mint a normál felvételi eljárásra.