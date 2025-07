A térség országgyűlési képviselője a témában egy videót is közzé tett, Újranyithat a kis posta a magyaróvári belvárosban címmel. Mint hangsúlyozza, hosszú ideje megoldatlan a Hőnel-palotánk a sorsa. Jó hírként közli, hogy sikerült a tulajdonosváltás, az épület a Széchenyi Egyetemhez került. Az agrárminiszter arról is szólt, hogy az egyetem vezetésével arról is egyeztetett, hogy mód és lehetőség nyíljon arra, hogy a város önkormányzata megkezdje a tárgyalásokat a posta újranyitására.