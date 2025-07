Anya, felvettek, sikerült! – Ezt ordította a győri fiú, akinek teljesült az álma

Pont Ott Party országszerte

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhették figyelemmel, ugyanis a fővárosi Budapest Parkban, valamint több vidéki városban Egerben, Debrecenben, Gyulán, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden, no meg Győrben és Sopronban is volt ponthatárváró rendezvény. Kattintson a kiemelt szavakra és nézze meg a soproni buli képeit!