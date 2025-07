Hogy adják a paradicsomot? Megnéztük az árakat a mosonmagyaróvári piacon

Az első és legfontosabb érv a piacra járás mellett a frissesség. A standokon sokszor hajnalban szedett árut kínálnak, amelynek nincs szüksége hosszú szállításra vagy hűtőtárolásra. A frissen szedett paradicsom lédúsabb, az őszibarack zamatosabb, a paprika roppanósabb – és mindez nemcsak az élvezeti értéket növeli, hanem a vitamin- és tápanyagtartalom is magasabb. Az idei szezonban a hazai eper, cseresznye, sárgabarack és dinnyefélék kiemelkedő minőséget mutatnak, sok vásárló dicséri az ízüket és illatukat. A mosoni piacon mi is megnéztük a kínálatot.

Piac Mosonmagyaróváron: csütörtökön és szombaton szerezhetjük be a terményeket

Fotó: Kerekes István

Mosoni piac: a helyi termelőket támogathatjuk

A piac mellett szól, hogy a helyi termelőket is támogathatjuk, ha ott szerezzük be a szükséges vitaminforrásokat. Ha piacon vásárolunk, közvetlen kapcsolatba kerülhetünk a termelőkkel, akiktől kérdezhetünk az áru eredetéről, termesztési módszerekről vagy akár a főzési tippekről is. Ez a fajta átláthatóság és bizalom ritka a szupermarketek világában. Ráadásul a helyi gazdák megélhetését is segítjük, ha náluk költjük el a pénzünket, így a közösség gazdasága is erősödik.