Csődöt jelentett a Pepco

Fizetésképtelenné vált a magyar piacon is népszerű iparcikk diszkontlánc, a Pepco németországi leányvállalata, ami több tucat üzlet bezárásával járhat főleg a volt NDK-s területeken, és mintegy félezer alkalmazott kerülhet utcára – tette közzé a német sajtó írása alapján a Bors. Az átszervezés miatt a 64 németországi boltból többet be is zárhatnak.

Csődbe ment a Pepco leányvállalata Németországban. Forrás: Shutterstock

Csődöt jelentett a németországi Pepco

Két évvel ezelőtt még kétezer új üzlet megnyitását tervezte a német piacon, most mégis fizetésképtelenséget jelentett be a Pepco boltokat üzemeltető német leányvállalat.

A Pepco Group szerint bár Európa szerte profitál az olcsóbb árakra érzékeny vásárlók spórolási szokásaiból, mégis változtatnia kell.

Ausztriából már kivonult

Tavaly Ausztriából vonult ki a hazánkban is népszerű márka, a mostani, a friss bejelentés pedig csak a németországi üzletekről szól, nem említi a magyarországi 266 Pepco-boltot.

Összesen ötszáz dolgozó várja majd, hogyan alakul a sorsa a csőd bejelentése után.