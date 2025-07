Óvatosabban toboroznak a cégek jelenleg, mint ahogyan azt év elején tervezték

A legnagyobb emelkedés az álláskínálatban a jog, jogi tanácsadás (10%), mezőgazdaság, környezet (7%) és az SSC területen volt tapasztalható. Országos viszonylatban a legjelentősebb mérséklődést pedig az IT, programozás (28%), a közigazgatás (27%) és a bank, biztosítás, bróker kategóriák álláshirdetési számai mutatták 2024 azonos időszakához képest. Budapest helyzete ebben a negyedévben is megegyezik az országos statisztikával: a fővárosban is ezeken a szakterületeken meghirdetett nyitott pozíciókban figyelhető meg a legintenzívebb alakulás, a fentiekkel azonos irányban.

Vas vármegyében jelentős az átrendeződés

Területi összehasonlításban Vas vármegyében tapasztalható a legnagyobb visszaesés az álláshirdetések számában, kategóriákra bontva pedig jelentős változások láthatóak itt az éves összehasonlításnál. A marketing, média, PR számít 67 százalékkal a legfeltörekvőbb ágazatnak, ezt követi az egészségügy, gyógyszeripar 22 százalékos és az adminisztráció, asszisztensi és irodai munkák 21 százalékos növekedéssel. A legjelentősebb csökkenés a bank, biztosítás, bróker szakmát jellemzi, mely kategóriában a feladott hirdetések száma a harmadára szorult vissza. Ezt követik a pénzügyi, könyvelői, valamint mérnöki munkák, ahol a felükre redukálódtak az álláskínálatok.