Dobai Szilvia rendszeresen lottózik, ezúttal is kislányával, Ráhellel érkezett a lottózóba. Ő egy házat venne a nyereményen. Egy lottózó vezetőjével is beszéltünk. Azt felelte, hogy ilyenkor azért jóval többen lottóznak, mint általában, megugrik a forgalma. Fiatalok is szép számmal próbálkoznak, főleg szombat délelőtt vásárolnak nála sokan szelvényt.

Ötöslottó: mire költené a négymilliárd forintos főnyereményt? Dobai Szilvia kislányával, Ráhellel játszik.

Fotó: Molcsányi Máté

Húsz hete nem volt telitalálat az Ötöslottón. Ebben az időszakban 444 játékos volt közel a jackpothoz 4 találatával, ők zömében millió forintot elérő nyereményekkel gazdagodhattak. Érdekesség, hogy a legkedveltebb szerencseszámok közül ebben a halmozódási ciklusban nem húzták még ki az 1-es, a 3-as, a 25-ös, a 43-as és az 51-es számokat. A 4-es és 77-es szám viszont már négyszer is kikerült a sorsológömbből. A Hatoslottón sem vitték el majdnem 2 hónapja a főnyereményt, így ezen a héten 950 millió forint az elérhető jackpot összege. A Hatoslottó 8 hete halmozódik, miközben az átlagos halmozódási időszak 5-6 hét.