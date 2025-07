Összefoglaló a hétvége legjobb eseményeiből

Minden idők egyik legjobbja volt az idei Fröccsnapok

Nagyszerű hangulatban telt az idei Győri Rotary Fröccsnapok.

Fotó: Molcsányi Máté

Hatalmas sikerrel zárult az idei Győri Rotary Fröccsnapok. A szervezők és a résztvevők is kiválónak értékelték az eseményt.

– Fantasztikus napok vannak mögöttünk. A résztevő kluboktól és az eseményre kilátogatóktól is csak pozitív visszalejezéseket kaptunk – összegezte a Fröccsnapokat Tóth Virgil főszervező. – Talán, mondhatom, hogy ez volt minden idők egyik legsikeresebb Győri Rotary Fröccsnapok rendezvénye. 10 Rotary Klub vett részt, akik mind jótékony célokra gyűjtöttek a faházakban. Voltak olyanok, akik az ország másik feléről, Sátoraljaújhelyről illetve Kecskemétről érkeztek és idén is volt határon túli klub a résztvevők között. Éppen azért, mert ilyen sok helyről jöttek a klubok, a borkínálat is nagyon színes volt, mivel mindenki a saját térségének jellegzetes boraival érkezett.