Nincs pénzünk nyaralni... Vagy mégis?

Olvastam például, hogy tavaly 800 ezer magyar nyaralt Horvátországban. Én is csak azt erősíthetem meg, hogy idén is magyar szótól volt hangos a dalmát tengerpart. Ugyanakkor fizetésnap előtt jelentősen megritkul azok száma, akik mondjuk fodrászhoz mennek, vagy - ahogy hallom -, az ételfutárok munkája is kevesebb, mert kevés a pénz.

Pénz - van vagy nincs?

Vannak, akik a Balaton partján majdnem egymillióért fizetnek be egy hétre, ám a strandon a büfések folyamatosan panaszkodnak, és azt hajtogatják, hogy sosem volt még ilyen rossz szezonjuk, mint idén. Jennifer Lopez budapesti koncertjére horroráron kínálták a jegyeket, mégis megtelt a nézőtér. Van, aki folyton utazik, más évek óta nem engedhetett meg magának egy nyaralást. Egyesek olyan fizetésekről számolnak be nekem, hogy tátva marad a szám, míg a másik oldalon az is elmondható, anyagi gondjaik miatt sokan kérnek segítséget mondjuk a közösségi médiában. Érezhető egyfajta kettészakadás: a bizonytalan világban egyesek azt az utat választják, hogy takarékoskodni kezdenek, meghúzzák a nadrágszíjat, míg vannak, akik éppen emiatt úgy döntenek, hogy a Carpe diem-jelmondatát betartva nagyobb lábon élnek, mint amit a bevételeik alapján megengedhetnének maguknak, így pedig egy valótlan képet sugallnak a külvilágnak. De ez amúgy is egyesek szerint nem csak trend, hanem elvárás is az általános bizalmatlanság közepette, amikor a belső értékek helyett (ha már azok egyre inkább fogynak) a külső lesz hangsúlyos. Átmeneti korszakban élünk. Ami évszázadokon át keretet adott életünknek, az elmúlt, elmúlik. Azt mi már nem fogjuk megérni, hogy lássuk, mi formálódik ki. A mi feladatunk annyi, hogy megtanuljunk a viharos óceán hullámjain lovagolni.