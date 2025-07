Nemzetközi nyári egyetemnek adott otthont a Széchenyi István Egyetem

A szerbiai Márkó Szedlák szerint a program kiváló lehetőséget biztosított a nemzetközi kapcsolatépítésre és ismeretei bővítésére. „Már korábban is jártam a Széchenyi-egyetemen, és biztos voltam benne, hogy ismét nagyon jó élményekkel gazdagodok majd. Így is lett, fantasztikus volt az elmúlt tíz nap” – számolt be élményeiről a Belgrádi Egyetem doktorandusza. Hozzáfűzte: a tanulmányi kirándulások mellett a workshopokat is nagyon élvezte, így csupa jó emlékkel távozik Győrből.

Nataša Petrović, a Montenegrói Egyetem hallgatója elmondta: a kurzuson hasonló gondolkodású, a világra és az újdonságokra nyitott fiatalokkal ismerkedett meg, akik különböző képzési területekről érkeztek. „Tetszett, hogy ennyi tanulmányi kiránduláson vehettünk részt, érdekes és interaktív látogatásokat szerveztek számunkra. Bőven kaptunk időt a csoportfeladatra is, ami kifejezetten izgalmas kihívás volt” – fogalmazott. Megjegyezte: turizmus szakos hallgatóként a technológiai megoldások, a mesterséges intelligencia és más modern eszközök alkalmazása új terület volt számára, ezért úgy érzi, hasznos készségekkel gazdagodott.