Ősi nyomok a föld alatt - Kincseket rejt a Sopron közeli temető

Dárdahegy, amely szintén az egyik sírból származik. Fotó: dr. Mrenka Attila

A feltárás első fázisa július 19–20-án zajlott le, de a munka ezzel nem ért véget. A kutatók célja, hogy jövőre nagyobb volumenben folytassák a feltárást, és egyben a leletanyag tudományos feldolgozása is meginduljon. A légifotók alapján akár 70–80 sír is rejtőzhet még a föld alatt. A régészek azonban nem csupán leleteket keresnek – azt is szeretnék elérni, hogy a helyiek is értő és védelmező közösségként tekintsenek erre az örökségre. Mert bár a feltárás nem tudja megakadályozni az illegális kincskeresést, a helyi emberek bevonásával, tudatosításával, az „örökség közös” gondolatának erősítésével csökkenthető a veszély.

A nagylózsi temető története egyfajta példatörténet. Arra, hogy a modern régészet nemcsak a föld mélyére tekint, hanem az emberi kapcsolatok mélységeire is. Arra, hogy a múlt csak akkor válik értékké, ha a jelen közössége magáénak érzi azt.

