Még Japánból is érkeztek az idei Győri Nemzetközi Művésztelepre - képgaléria

Családias hangulat az alkotó műhelyben. Minden művésznek meg van a saját asztala, ahol dolgozhat, de a művésztelep lelkéhez hozzá tartozik a közösség is.

Fotó: Krizsán Csaba

Kiállítás a művésztelep alkotásaiból

A győri művésztelep első éveiben művésztanárok és alkotók látogatták az eseményt, a 80-as és 90-es évek között született az itt készült fémszobrok többsége, ezt követően pedig többségében festők és grafikusok érkeztek Győrben. Idén is a grafikus vonal a legerősebb, ráadásul minden résztvevő oktatógrafikus is egyben. A művészek mind kész tervekkel érkeznek és több alkotást is elkészítenek a két hét alatt, minden évben volt olyan, akit Győr egy-egy látványossága ihletett meg.