Százhúszmillióból szépül meg a mosoni templom

Felállványozták a mosoni Nepomuki Szent János templomot: Kapui Jenő esperes tájékoztatása szerint 120 millió forintból megkezdődött a műemlék épület felújítása – számoltunk be nemrég a mosoni városrész leglátványosabb beruházásáról. Azt is írtuk, hogy a templom korszerűsítésével a tervek szerint őszre végeznek.

A mosoni templom tornya után az étterem felőli homlokzattal folytatódik a munka.

Fotó: Kerekes István

A mosoni templom tornya már megszépült

– Első lépésként a templom vízszigetelését kezdtük meg, mert pergett le a vakolat: befúrásos, injektálás módszerrel víztelenítjük a falakat, ehhez az épületet kívülről és belülről is körbefúrták. Sajnos ez egy visszatérő probléma, mint a legtöbb régi épületnél – hangsúlyozta Kapui Jenő, aki kiemelte: egy éve tartanak a beruházás előkészületei. Mivel műemlék épületről van szó, a szükséges engedélyek beszerzését követően indulhattak a munkálatok húsvét előtt.

A vizes vakolat leverését követően újra vakolják a külső falakat és színezik. A toronyablakok is korhadtak voltak, ezeket is felújították, a vihar által feltépett bádogozást is javították.

Csütörtöki látogatásunkkor azt láthattuk, hogy a torony már teljes pompájában tekinthető meg, hiszen körülötte már leszedték az állványokat.

– A torony és a főbejárat felőli homlokzat elkészült. A Flesch Központtal történt egyeztetés nyomán, a Szent István Napokra való tekintettel, az étterem felőli részen folytatódnak a munkálatok – tudtuk meg az atyától.

A teljes beruházás 120 millió forint, ebből 35 milliót biztosít a Győri Egyházmegye, 10 millió forintot a helyi önkormányzat, 25 milliót a Miniszterelnökség adott, míg a maradék 50 millió forint a mosoni hívek adománya.

Kapui Jenő kiemelte: az egyházi életet nem befolyásolja a munka, hiszen azok hétköznap zajlanak, vasárnap pedig valamelyik bejárat mindig nyitva lesz a hívek előtt.

Fotó: Kerekes István

Moson egyik legértékesebb műemléke

Az első mosoni templom a Királydombon állt a mai Szent János kápolna helyén. Centrális fekvésű volt a vár főutcáján. Az épületnek kőtornya és fa kórusa volt. 1529-1673 között a törökök által súlyos károkat szenvedett. 1753-ra a hívek növekvő száma miatt kicsinek bizonyult.