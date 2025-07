Az MKC-fagyit mi is teszteltük a legújabb mosonmagyaróvári fagylaltozóban - Képgaléria

Idén májusban új színfolttal gazdagodott a mosonmagyaróvári Rudolf-liget: megnyitotta kapuit a Mákus Guba fagyizó, amely már nevével is mosolyt csal az arcokra. A kis fagyizó nemcsak hangulatos környezetével, hanem különleges, kreatív ízeivel is rögtön belopta magát a helyiek és az ide látogatók szívébe. Most egy újdonsággal is előrukkoltak: az MKC-fagyival.

Az MKC-fagyit a Papp lányokkal teszteltük. Fotó: Kerekes István

Az MKC-fagyiban a klub színei köszönnek vissza

A kínálat messze túlmutat a hagyományos csokoládé-vanília vonalon. Bár Karakó Gergő üzemeltető szerint a klasszikusok semmiképp sem hiányozhatnak. Ugyanakkor olyan ízeket is kipróbálhatunk, mint a sós karamell, málnás sült túrótorta vagy a fekete csokis mangó, továbbá a cukormentes fagyik kedvelői is találnak maguknak finomságot.

Nézze meg fotókon az MKC-fagyit, mi is teszteltük: