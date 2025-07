Mijo Barada horvátországi világi misszionárius lelkigyakorlata Mosonmagyaróváron - fotók

A négy súlyos betegséget is átélt misszionárius arról is mesélt, milyen csodákat tett vele Jézus. A háromnapos rendezvény során imádkoztak a belső gyógyulásért, szentségimádás, előadások, szentmise és szentgyónás is szerepelt a programban.

"Térj meg ember és higgy az evangéliumban, mert csak egy életed van, csak ez az időd, hogy elérd a szentséget. Ezért szeress és bocsáss meg elsőnek" – osztotta meg gondolatait Mijo Brado velünk.