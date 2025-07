Mestertanár Aranyéremmel ismerték el a Széchenyi István Egyetem jogi karának oktatóját, dr. Kecskés Gábort

Dr. Kecskés Gábor több mint másfél évtizede foglalkozik tehetséggondozással. Az első tudományos diákköri dolgozatot (TDK) készítő hallgatóját 2011-ben mentorálta, azóta számos tanítványa ért el sikereket országos szinten is. Mint mondta, számára a velük való közös gondolkodás jelenti a munka leginspirálóbb részét. „Nagyon szeretem azt a folyamatot, amikor a hallgató bejön egy témával, és együtt építjük fel. Közösen alakítjuk, formáljuk az ötletet – és miközben ő tanul, én is tanulok tőle” – fejtette ki.

Kiemelte, hogy a tehetséggondozás mindig is erőssége volt a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karnak, főként a jogászképzés jellegéből fakadóan. „Ez a jogi kar DNS-éhez tartozik. A jogászok nem gépeket terveznek vagy szerkezeteket építenek, hanem gondolatokat formálnak és írnak. Ez különösen alkalmassá teszi őket arra, hogy tudományos kutatásokban mélyüljenek el” – hangsúlyozta. Szerinte a valódi cél nem csupán a versenyeredmények elérése, hanem az úgynevezett „flow” élmény megteremtése, amikor a hallgató teljesen azonosulni tud a kutatási témájával.

Dr. Kecskés Gábor a hallgatóval közös témaválasztás és a konzultáció folyamatában mindvégig arra törekszik, hogy személyes kötődés alakuljon ki a témához annak érdekében, hogy szakmailag megalapozott, ugyanakkor olvasmányos pályamunka születhessen. Az oktató szerint a jog különösen gazdag lehetőségeket kínál arra, hogy az elméletet a mindennapi élethez kössék. „A jog nem csupán elvont szabályrendszer, hanem mindennapi élethelyzeteinket szabályozza. Ha így tekintünk rá, egyszerre kézzelfoghatóbbá, érthetőbbé válik” – magyarázta.

A jogi tehetséggondozás egyedi formái közé tartoznak a jogesetmegoldó és perbeszédversenyek is, melyekre szintén aktívan készít fel fiatalokat, kari és tanszéki kollégáival egyetemben. Ezek a kihívások nemcsak szakmai fejlődést kínálnak, hanem visszaigazolást is adnak munkájának eredményességéről. A Mestertanár Aranyérem számára éppen ezért nem valaminek a lezárása, sokkal inkább egy új lendület kezdete. „A kitüntetés megerősít abban, hogy érdemes csinálni. Nem pihenőt jelent, hanem motivációt a folytatáshoz – talán most már kicsit nagyobb magabiztossággal” – mondta.