Bajtársiasságból állnak a munka közben elhunyt férfi családja mellé a mosonmagyaróvári mentők

A mentők élete szolgálat. Azok, akik ezt a hivatást választják, nemcsak munkát vállalnak, hanem küldetést teljesítenek. Nap mint nap mások életéért küzdenek, sokszor saját biztonságukat háttérbe szorítva, emberfeletti nyomás alatt, gyors döntéseket hozva. Ilyen körülmények között nem csupán kollégákká, hanem valódi bajtársakká válnak. A mentők közötti kötelék különösen erős, hiszen együtt szembesülnek életek megmentésének örömével és tragédiák terhével is. Ezt a bajtársi szellemiséget testesíti meg most az a gyűjtés is, amelyet Ecet Zsolt emlékére, családja és gyermekei megsegítésére szerveznek.

A mentőszolgálat fiatalon elhunyt munkatársát gyászolja

Fotó: OMSZ

A mentőszolgálat munkatársáért összefognak

A pestszentlőrinci mentőszolgálat munkatársa, Ecet Zsolt 38 éves korában, tragikus hirtelenséggel, szolgálatteljesítés közben vesztette életét. Váratlan halála nemcsak a közössége számára okozott mély megrendülést, hanem felfoghatatlan veszteséget jelent családjának, különösen árván maradt gyermekeinek.

A mosonmagyaróvári kötődésű Szent Kristóf Mentőalapítvány azonnal reagált: 150 ezer forintos támogatást ajánlott fel Zsolt családjának, és gyűjtést is indított. A segítségnyújtás lehetősége mindenki előtt nyitva áll, aki szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a gyászoló család ne maradjon magára ebben a nehéz időszakban.

Ez a gyűjtés nem csupán anyagi támogatásról szól. A felajánlások mögött ott rejlik a bajtársak összefogása, az empátia és a közösség megtartó ereje. A mentők társadalmi szerepe túlmutat a hétköznapokon: miközben életeket mentenek, közösségeket is építenek, és saját soraikban is példát mutatnak emberségből, összetartásból. Zsolt elvesztése arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy milyen törékeny az élet, és milyen nagy szükség van az egymás iránti felelősségvállalásra.

A bajtársiasság tehát nem csupán szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik.