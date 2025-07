Mennyibe kerül egy esküvő? Mutatjuk a legfontosabb költségeket

Mennyibe kerül egy esküvő? Az első és legfontosabb talán a esküvő helyszín megválasztása, ami lehet étterem, vagy szabadtéri rendezvényhelyszín is. Az is eltérő, hogy kérnek-e a szolgáltatás mellett bérleti díjat, vagy megszabják, hogy minimum hány fős násznépet hívjunk. Ha fizetni kell az esküvői helyszín bérléséért akkor készüljünk fel, hogy több száz ezer forinttól akár milliós tételt is elkérhetnek már csak ezért. Fontos még, hogy egyházi és vagy polgári esküvőt is tartunk-e: előbbi 15-50 000 forint, míg utóbbi 10-35 ezer forint között mozog átlagosan.

Mennyibe kerül egy esküvő? Egyre többen tartanak kisebb létszámú esküvőket Győr-Moson-Sopronban is, hogy faragjanak a költségeken. Fotó: Erdélyi Ákos

Győr-Moson-Sopronban a legfelkapottabb esküvő helyszínek az utóbbi években a győrújbaráti Panoráma Birtok, a gyirmóti Achilles Park, a győri Kristály Étterem, az Amstel Hattyú Fogadó, a Zöldfa Étterem, vagy a beledi Fényes vendéglő, de Kapuváron is több helyszín van, illetve egyre népszerűbb a sopronkövesdi Franciska Major.

Menyasszonyok költségei

A másik elengedhetetlen tétel a legtöbb esetben a karikagyűrűk, és mivel tavaly óta megduplázódott az arany ára, így egy gyűrűpár 250-650 000 forint legalább.