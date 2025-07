Megújul a mászófal a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetemen kiemelt hangsúlyt kap az egészséges életmód és a sport támogatása. Az intézmény modern infrastruktúrával és az egész éven átívelő programokkal biztosít lehetőséget hallgatóinak, illetve a térség lakóinak a mozgásra. Emellett órarendi keretek között is alkalmat ad számos sportág megismerésére: ezek közé tartozik a sportmászás is, amelynek oktatását az 1997-ben kialakított mászófal tette lehetővé.

Hamarosan teljesen megújul és új felülettel is bővül a Széchenyi István Egyetem győri campusán található mászófal.

Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem

„Azóta az órarendben szereplő mászóórák száma heti hatra emelkedett, minden kurzus maximális létszámmal zajlik, a tanórákon kívüli szabadidősport fenntartásához pedig több hallgatónk szerzett falmester képesítést. Ennek is köszönhető, hogy egyetemünket a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokságokon rendszeresen tizenkét-tizenöt versenyző képviseli. Tavaly és idén is a mi csapatunk lett az első, emellett az idei boulder szakág egyetemi bajnoka is a hallgatónk” – fogalmazott Gasztonyi Tamás, az egyetem testnevelő tanára. Hozzátette, a mászók a sportág népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetnek, többek közt a Széchenyi Egyetemi Napokon, a kari napokon és általános iskolák sportmászó programjainak megrendezésével.

A tanórai és a tanórákon kívüli sportolás lehetőségének megtartása és színvonalának emelése érdekében a győri campus kosárlabdacsarnokában található mászófal korszerűsítése elengedhetetlenné vált. A Széchenyi-egyetem ezért pályázatot nyújtott be, és nyert közel ötmillió forintos támogatást az aktív Magyarországért felelős államtitkárság, valamint a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség által közösen kiírt, mászótermek megújítását célzó pályázaton.

A projekt keretében nemcsak a már meglévő falat újítják fel, de egy új létrehozásával bővítik is a mászófelületet. A régi felületen cserélik a burkolatot, a köztes és felső biztosítási pontokat, javítják az acélszerkezetet, a felület pedig új festést kap. Mellette, oldalirányban alakítják ki a 3,75 méter széles és 7 méter magas új falat.

„A fal felújítása és bővítése fontos lépés, hiszen célunk, hogy a jövőben is minél több hallgatónk ismerje meg a már az olimpiai programban is szereplő nagyszerű sportágat. A beruházás lehetőséget teremt arra, hogy tovább bővüljenek az egyetemen elérhető sportolási lehetőségek, versenyzőink pedig a jövőben is szép sikereket érjenek el a megmérettetéseken” – mondta el dr. Gyömörei Tamás, az intézmény Sportközpontjának vezetője.