Kutyatámadás - Megvadult állat marcangolta szét Ibolya végtagjait

Kutyatámadás miatt került kórházba a múlt héten egy 72 éves, rábaszentandrási asszony. Ibolyáért az egész falu aggódik és bízik gyors felépülésében, mert a községben mindenki szereti, kedveli őt. Szerény, csendes és szorgalmas, senkinek nem ártott soha. A helyiek nem is értik, miért ugrott neki éppen a szomszédja kutyája. A végtagjain sérült meg, a mentők stabil állapotban vitték kórházba. A kutyatámadás miatt rendőrségi eljárás indult.

Gasztonyi György polgármester szerint is a kutyának az udvaron, kerítés mögött a helye. A kutyatámadás megdöbbentette a falut. Fotó: Cs. K. A.

Kutyatámadás Rábaszentandráson

A rábaszentandrásiak azt mondják, a kóbor, illetve az udvarokról kiszökő ebek okoznak gondokat és néha riadalmat is a településen. Az önkormányzat többször kapott már bejelentést ilyen ügyekben, tudtuk meg Gasztonyi György polgármestertől. Olyankor minden esetben felszólítják a tulajdonosokat az állattartás szabályainak betartására.

A tragikus napon a község főutcájában, otthonról indult volna el Ibolya, amikor a szomszéd kutyája rátámadt. Kezein, lábain harapta meg többször is az állat. A kutya gazdája, Anett, a Kisalföldnek elmondta, kislánya hagyta nyitva az utcaajtót, azon lépett ki a japán akita. A támadást ő sem érti, hiszen eddig soha nem bántott senkit. Úgy gondolja azonban, egy korábbi konfliktus állhat a háttérben, amikor Ibolya bántalmazta a kutyájukat.

– A kinti kameránk felvette, hogy ahogy a kutya kiszaladt az utcára, többen is jártak akkor erre, de nem foglalkozott velük. Később hazajött, kinéztem az utcára és akkor láttam, hogy a szomszédasszony ott ül a ház előtt. Odaszaladtam és rögtön hívtam a mentőt. Amíg kiértem, végig mellette maradtam-idézte a véres perceket Anett. Hozzátette: folyamatosan érdeklődnek a hogyléte felől és elmondása szerint a párja volt is bent nála a kórházban. Azt is felajánlják, ha a továbbiakban el kell járnia kezelésekre, abban is segítenek.

Kerestük Ibolya fiát, aki külföldön dolgozik, de nem értük el.

A kutya most karanténban van, megfigyelés alatt.

Tizennégy nap múlva dől el a sorsa.

Anették arra számítanak, hogy el kell altatni. Ám, ha a hatóság mégsem nem így dönt, ők akkor is megválnak tőle. A faluban úgy hallottuk, a támadáskor többen is igyekeztek segíteni a szerencsétlenül járt asszonynak és próbálták lehúzni róla a kutyát.

Súlyos sérülésekkel szállították a Petz-kórházba

Az országos mentőszolgálattól kapott tájékoztatás szerint a rábaszentandrási asszonyt a helyszínről súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállították kórházba. A vármegyei rendőr-főkapitányságtól pedig azt az információt kaptuk, hogy a kutyatámadás miatt a Csornai Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt büntetőeljárást indított.