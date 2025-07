Kutatás-fejlesztési projekt indult a Bábolna Brojler Kft. és a Széchenyi Egyetem együttműködésével

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz benyújtott „Prémium minőségű baromfihús előállítására alkalmas, alacsony környezetterhelés mellett termelő Bábolna-Multicolor (BMC) húshibrid előállítása” című pályázat egy nagy ellenállóképességű, hőtűrő, többszínű húshibrid- és a hibrid igényeihez igazodó takarmányozási technológia kifejlesztésével hozzájárul a körforgásos gazdaság kialakításához.

A projekt célja olyan optimalizált növekedésre képes, az általánosan elterjedt, intenzív növekedésű brojlerektől eltérő izomrostszerkezettel rendelkező, így különleges húsminőséget biztosító, nagy ellenállóképességgel bíró, robosztus húshibrid (Bábolna-Multicolor: BMC) előállítása, amely a „The Better Chicken Commitment” (BCC) általános elvárásai szerint is eredményesen tartható. A fejlesztőmunka során kidolgozásra kerül egy olyan precíziós takarmányozási technológia is, amely komplexen kezeli a takarmány táplálóanyag-tartalmát, az energia-aminosav arányt, a táplálóanyag-ellátás intenzitásának javasolható szintjeit, valamint csökkentheti a takarmányozási technológiákba javasolt diéták környezeti lábnyomát (CO2).

A tervezett tudományos kutatásokat és fejlesztő munkát elsődlegesen az optimalizált növekedésű, állatvédelmi és állatjóléti elvárások maximális betartása mellett sikeresen tartható, minimalizált ökológiai lábnyom mellett előállítható, nagy táplálkozás-élettani és élvezeti értékkel rendelkező állati eredetű élelmiszerek iránti világviszonylatban megnövekedett kereslet indokolja.

A fejlesztés kiinduló alapját a konzorciumvezető tulajdonában lévő 8, eltérő genetikai tulajdonságokkal rendelkező vonal (melyből 6 tisztavérű) adja, melyeknek komplex fejlesztésével jön létre az az egyedi hibrid, mely világviszonylatban is újdonságnak számít és nagy piaci potenciállal rendelkezik.

A projekt sikerének záloga, hogy a konzorciumvezető Bábolna Brojler Kft. több évtizedes szakmai múltra tekint vissza a hús- és tojóhibrid-tenyészállományok tartásában és tenyésztésében, emellett önerőből végez a baromfi-takarmányozás területén kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet a magas színvonalú termékek és szolgáltatások előállítása érdekében. A konzorciumi partner Széchenyi István Egyetem pedig megkérdőjelezhetetlen szakértelemmel és kutató-fejlesztői szakemberekkel rendelkezik azokon a területeken, amelyek a célkitűzések megvalósulását garantálják.