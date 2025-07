Életmentő volt a kukoricának és a napraforgónak a csapadék

Komjáti Zoltán péri gazda 130 hektáron gazdálkodik. Komjáti Zoltán azzal kezdte, hogy életmentő volt az elmúlt hetek csapadékmennyisége, amely sokkal többet javított, mint amennyit rontott: a búza minőségén kicsit rontott, de a kukorica, napraforgó megmenekült. A kukoricának, a napraforgónak az utolsó pillanatban érkezett az eső. A napraforgó már szemesedik, augusztus derekától érik be, aztán utána nem sokkal már lehet is betakarítani. Nála 60, olykor 70 milliméter eső is esett. Ahogy fogalmazott, a gazdálkodás szerencse kérdése. Most nagy szerencséjük volt a térségbeli gazdáknak ezzel az esővel, miközben az ország többi része továbbra is szenved az aszálytól.

Szabó Lajos Győr-Moson-Sopron vármegyei főfalugazdász a Kisalföldnek elmondta, hogy az esők miatt tíz napig nem nagyon tudtak dolgozni a betakarításon a helyi gazdák, viszont ez a 10 napos időszak nagyon kellett. A kukorica, a napraforgó, a szója esetében mintegy 60-70 ezer hektárt mentett meg a súlyos aszálytól Győr-Moson-Sopronban. Ezen belül a növények termőterületéből mintegy 15-20 000 hektár nagyon sanyarú, egészen kritikus állapotban volt. A kukoricának majd október elején, a napraforgónak szeptember elején indul a betakarítása, a szójának szeptember végén, október elején. A betegségek szerencsére elkerülték a növényeket, az eső miatt sem szenvedtek minőségi kárt. Az őszi árpával és a borsóval és végeztek már a gazdák teljesen, az őszi árpa minősége nem rossz, de nem is annyira a lényeges, hiszen sörárpa vagy takarmány lesz a legtöbbször belőle.