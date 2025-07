Pannonhalmi logopédus tudását ismerték el a Vajdaságban

Újvidéken hosszú évek óta rendeznek határon átívelő szakmai konferenciát olyan, a Kárpát-medencében élő szakemberek számára, akik a nevelés-oktatás különböző területein tevékenykednek. Az Apáczai Nyári Akadémiát szervező Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) célja a magyar nyelvű oktatás szorgalmazása és fejlesztése. A résztvevők ezeken a konferenciákon oszthatják meg egymással jó gyakorlataikat. Idén a jubileumi 25. alkalommal került sor a rendezvényre. Kozma Szabolcs, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének igazgatója visszatérő előadónak számít.

Lukács Gabriella és Kozma Szabolcs.

Fotó: Kozma Szabolcs

A július 7-én kezdődött négynapos eseményen gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a játékos formában történő tanulásról táblán innen és túl.

– Az előadásomban akár házilag, fillérekből is elkészíthető, gyakran már kidobásra ítélt csomagolóanyagokból készített táblajátékokról beszéltem a pedagógusoknak. Hét-nyolcéves kortól használjuk ezt a módszert, amely kiválóan alkalmas számos képességterület fejlesztésére. Az egyszerűbb táblákat már a fiatalabb korosztály is használhatja – mondta Kozma Szabolcs, hozzátéve, hogy a táblajáték olyan eszköz, amelyet a pedagógusok sokszor a gyerekekkel közösen készítenek azzal a céllal, hogy a tudást játékos formában mélyítsék el. – A táblajátékok többek között fejlesztik a kommunikációs, a kreatív, a kognitív és az orientációs képességet, de megtanítanak csapatban dolgozni, és mivel játékról van szó, a vereség esetén megélt csalódás feldolgozására is, valamint könnyedén beépíthetők a tanórákba – foglalta össze tömören a szakember.

Kozma Szabolcs hálás az elismerésért

Nemcsak előadóként vett részt a szakmai eseményen, hanem különleges elismerésben is részesült.

– Nagyon büszke vagyok a Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetségétől kapott Díszoklevelemre, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a konferencián Pedagógiai Szakszolgálatunk nevében Emlékplakettet vehettem át a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének nevében Fekete Irén elnökasszonytól, hiszen a Felvidéken is számtalan konferencián, szakmai napon vettünk részt – tette hozzá a szakember.