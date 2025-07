Élvonalban a Kossuth Gimnázium a természettudományokban

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium sikerekben gazdag évet zárt.

A Kossuth diákjai tudományos kutatásokban is jeleskedtek.

A Kossuth diákjai a legjobbak között

A versenyek sorát a Bionika Akadályverseny nyitotta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, melyen a csapat bejutott az országos döntőbe, ahol 7. helyezést értek el. A versenyen számos modern, gyakorlati feladatot kellett megoldaniuk, például elektronmikroszkópot használni, drónt programozni, kladogramot elemezni. A csapat tagjai: Dicsőfi Olivér, Gyöngyi Ádám, Kerényi Szabolcs és Liziczai Gergő voltak.

A Fizikatúrán 7-8. osztályos korcsoportban az 1. (Giczi Rózsa, Neuberger Milán, Pingitzer Zsolt) és 6. (Krassói Olivér, Szücs Máté, Villim Jan) helyezést, míg a 9-10. osztályos korcsoportban a 3. (Bella Laura, Házi Gréta) és a 4. (Hateier Csepke, Farkas Zalán, Szép Boglárka) helyet is kossuthos csapatok szerezték meg.

Az Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny az egyik legnehezebb versenynek számít a biológia területén, mintegy a nemzetközi diákolimpia válogatóversenye. Ezen a megmérettetésen Liziczai Gergő 12.BC osztályos tanuló holtversenyben az országos 4. helyet szerezte meg. Gergő bizonyította rátermettségét a Biológia OKTV során is, ahol a gimnázium eddigi legjobb eredményét, az országos 7. helyet hozta el.

Tudományos kutatásokban is jeleskedtek

Tudományos kutatásokban is jeleskedtek a fiatalok. Hat diák, Ale Martin, Csizmazia Patrik, Gyöngyi Ádám, Kiss Fruzsina, Németh Kristóf és Varga Leó mutatták be munkájukat a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján, ahonnan Gyöngyi Ádám és Varga Leó párosa a nemzetközi döntőbe is továbbjutott, ahol 4-6. helyet szerzett. A Hlavay József Országos Környezettudományi- és Műszaki Diákkonferenciának döntőjén is valamennyien szerepeltek, ahol a Gyöngyi-Varga páros az országos 1. helyet szerezte meg.

Kémiától a földrajzig

Kémiaversenyek terén is soha nem látott sikereket hozott a tavaszi versenyidőszak.

Liziczai Gergő a BME által szervezett Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny döntőjében országos 3. helyen zárt, míg a Kontra József Országos Kémia Verseny döntőjében az országos 2. helyet szerezte meg. Ugyanezen a kémiaversenyen a nyolcadikos diákok is számot adtak kimagasló tudásukról: Harza Gergely országos 7., míg Giczi Rózsa Eszter országos 5. helyen végzett a nehéz megmérettetésen.