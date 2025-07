Klímát terveznek az óvári belgyógyászaton

A magas hőmérséklet az egészséges szervezetet is megviseli, hát még a beteget: ezért júniusi ülésén a mosonmagyaróvári önkormányzat döntött arról, hogy támogatják a klímabeszerzést a Karolina Kórház belgyógyászati osztályán. A klíma kihelyezéséhez azonban mostanáig a Országos Kórházi Főigazgatóság engedélyére vártak.

A klímaberendezés kiépítése hamarosan megkezdődhet a belgyógyászati osztályon.

Fotó: Kerekes István

A klíma nagy könnyebbség

"Három hét után megérkezett az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) engedélye. Az OKFŐ-nek engedélyeznie kellett az együttműködést. Az együttműködési megállapodást aláírtuk a kórházzal, most jöhet a kivitelezés. Azért sürgettük az engedélyt, hogy még ebben az évben segíthessünk a várható hőség idején. 37 fokos külső hőmérséklet esetén az osztályon 31–32 fok is lehet, ezért a klímák segítségével könnyebb lesz az ott fekvő betegeknek és az osztályon dolgozóknak egyaránt. A jövőben is segíteni fogjuk a Karolina Kórházat, amiben csak tudjuk!" – írta közösségi oldalán Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester.

A szabadságát töltő városvezetőt telefonon értük utol és megerősítette: megjött az engedély, egyeztetett a kivitelezővel, akit kért, hogy a szükséges anyagokat szerezze be. Hozzátette: a támogatás kapcsán a város köt szerződést a kórházzal, átadják a pénzt, és a kórház rendeli meg a klímát.

– Egy központi klímaberendezést kapna a belgyógyászati osztály: ehhez a gépet befoglaltuk, eszközök rendelkezésre állnak és a munkára is készen állunk – tudtuk meg Tomasits Norberttől, a Top Cool Kft. ügyvezetőjétől.

Mint elmondta, a légkondicionáló vezérlőjét a nővérpultnál helyezik el, innen lehet a hőmérsékletet szabályozni. A folyosó lesz klimatizálva, innen fújhat be a levegő, az egyébként is nyitott ajtókon a betegszobákba.

Légkondicionálók a kórházban

Úgy tudjuk, hogy a Karolinában magánszemélyek, vállalkozások és civil szervezetek adományaiból már több klímaberendezést is kihelyeztek korábban. Információink szerint jelenleg a műtők hűthetőek, a sürgősségi osztályon mobil klíma működik. A szülőszobán szintén van légkondicionáló, illetve a rehabilitációs részlegen is egyes részeken. A belgyógyászati osztályon viszont eddig még nem helyeztek ki egy berendezést sem: a most tervezett beruházás egyébként tizenegy millió forintba kerül.