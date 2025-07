Szőrös, zöld, édes és hét mázsát termeltek belőle Jobaházán - fotók, videó

Szombaton kezdetét vette az Irány a Rábaköz! programsorozat nyolcadik évada, melynek keretében egy kivi ültetvényt is felkereshetnek a látogatók. Gazdaságok, kistermelők, gyűjtemények, múzeumok csatlakoztak a kezdeményezéshez és nyitják meg kapuikat. A látogatóknak bepillantást engednek a titkokba, tanácsokat kapnak, jó gyakorlatokat sajátíthatnak el. Elkötelezett, szakterületükön kiváló teljesítményt és eredményeket elérő emberekkel találkozhatnak, akik felkerekednek és bekopogtatnak a porták ajtaján. A programban a kezdetektől részt vesz a jobaházi Losonczi Gizella őstermelő, aki kis gazdaságát - benne a kivi fákkal - mutatja meg az érdeklődőknek.

Losonczi Gizella csaknem húsz éve foglalkozik kivi termelésével. Különleges ültetvényét szívesen megmutatja vendégeinek. Fotó: Cs. K. A.

Kivi terem a jobaházi kertben

Losonczi Gizella zöldségekkel, gyümölcsökkel, gyógynövényekkel foglalkozik. Egy igazán különleges, a Rábaközben, de talán még hazánkban is ritka gyümölcs is megtalálható a jobaházi birtokon. Gizella kivit termel. Nem csak egy-két, csodaszámba menő kivi fát gondoz, hanem komoly farmot alakított ki az évek során. Kétszáz tőről szedi, illetve ma már inkább szedeti a termést. Ősszel ugyanis Szedd magad! mozgalomban takarítják be nála a gyümölcsöt a vásárlók. Losonczi Gizellát arra kértük, mutassa be a különleges ültetvényt.

– A kiviről ma sem tudnak sokat hazánkban, huszonöt évvel ezelőtt meg még annyit sem tudtunk. Egy télen, miután megettük a gyümölcsöt, elgondolkodtam, hogyan lehetne szaporítani. El sem tudtam képzelni, hogy néz ki, milyen lehet a levele, a habitusa? Kíváncsiságból pár szem magot cserépbe tettem. Néhány hét alatt kikeltek, növekedtek. Két télen át odabent, illetve a pincében gondoztam őket, aztán kiültettem a palántákat - idézte fel a kezdeteket a jobaházi termelő. – Akkoriban még semmilyen irodalma nem volt a termesztésnek és internetezni sem tudtam, hogy utánaolvassak. Közben a pár tövecske fejlődött és termőre fordult. Úgy döntöttem, belevágok a termesztésbe és vásároltam hajtásokat. Akkoriban már Budapesten, a biopiacon árusítottam egyéb terményeimet, mivel a gazdaságomnak megszereztem a biominősítést. Vittem magammal néhány kivit, hogy a vevők megkóstolhassák. Ízlett nekik, így tudtam, hogy piacképes lesz a gyümölcsöm. Akik megízlelték, mind azt mondták, sokkal ízletesebb, mint a bolti.