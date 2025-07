Kisembereknek szólt a minimuzsika - gyermekprogram Eszterházán

A különleges eseményen a legkisebbek nemcsak meghallgathatták a klasszikus zeneműveket, hanem maguk is aktív részesei lehettek az élménynek, a bátrabbak ki is próbálhatták a hangszereket, felfedezhették a zene világát. A meghitt, játékos hangulat mindenkit elvarázsolt, a zene ereje és közösségformáló ereje ismét bebizonyosodott. A rendezvény július 30-án (szerdán) délelőtt, folytatódik újabb meglepetésekkel és zenei kalandokkal. A Minimuzsika a szórakoztatás mellett, a gyerekek zenei érzékét és kreativitását is fejleszti is, a kastély különleges, történelmi hangulata pedig tökéletes hátteret biztosít az élményekkel teli programhoz - olvasható a fertődi Esterházy-kastély közösségi oldalán.

Fotó: Esterházy-kastély