Két első és egy második díjat szereztek a Széchenyi István Egyetem képviselői a Doktoranduszok Országos Szövetségének konferenciáján

Idén a budapesti Semmelweis Egyetem adott otthont a 28. alkalommal megrendezett Tavaszi szél multidiszciplináris tudományos konferenciának, amelyet a Doktoranduszok Országos Szövetsége hirdet meg évről évre. A magyar és angol nyelvű programon a Széchenyi István Egyetem hallgatói is rendszeresen részt vesznek: ebben az esztendőben tizenketten képviselték az intézmény négy doktori iskoláját műszaki, regionális és gazdaságtudományi, agrár-, illetve állam- és jogtudományi területen.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola két hallgatója – dr. Horváth Evelin Anna és dr. Ferdics Andrea – kiemelkedő eredménnyel zárták a konferenciát. Míg előbbi a közigazgatás-tudományi szekció közigazgatás-tudományi alszekciójában ért el első helyezést, utóbbi az állam- és jogtudományi szekció közjog alszekciójában lett második. Emellett további széchenyis siker is született: az egyetem kutatója, Lengyel Emese a művészeti és művészettudományi szekcióban bizonyult a legjobbnak.

„Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) támogatottjaként vállaltam, hogy egyetemen kívül is népszerűsítem a kutatási témámat, ami a helyi önkormányzatok közszolgáltatás-nyújtásáról szól azok pályázati rendszerén keresztül. Mivel ehhez az önkormányzatoknak rengeteg forrásra van szükségük, sokuk hitelfelvételhez folyamodik, így a konferenciára egy elemzést vittem a visegrádi országok hitelfelvételi rendszerének összehasonlításáról” – fogalmazott dr. Horváth Evelin Anna. Elmondta: a zsűritől pozitív visszajelzéseket kapott, amelyek iránymutatást nyújtottak számára kutatása folytatásához. Kifejtette, hogy konzulense, dr. Hulkó Gábor, valamint az egyetem és a doktori iskola is számos eszközzel segíti tanulmányait. „Már az EKÖP elnyerése is azt jelezte számomra, hogy megtérült a szorgalom és a sok munka, amit befektettem, a konferencia révén pedig meggyőződtem róla: kutatásommal is jó irányba haladok” – jegyezte meg.

A PhD-képzés második évében járó dr. Ferdics Andrea kutatása azt vizsgálja, sérti-e egy adott állam szuverenitását egy másik állam tömeges állampolgárság-nyújtása, amennyiben a vonatkozó rendelkezés az elsőként említett állam területén élő nemzetiségek egyikének nyújt egyszerűsített állampolgárság-szerzési lehetőséget. „A konferenciáról a Doktoranduszok Országos Szövetségének hírleveléből értesültem. Az esemény kifejezetten jó élmény volt számomra, felszabadultan tudtam előadni, ezt pedig a zsűri is értékelte, amelynek tagjai kedvesek voltak, és jó kérdéseket tettek fel” – részletezte. Elárulta, hogy a díjnyertes kutatásból publikáció készül, amelyhez az egyetem és a doktori iskola is támogatást nyújt.